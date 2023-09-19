Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Miras Komitesi'nin kararını, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Ersoy, mesajında, "Yeni bir müjde daha! UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik. Gordion'un ardından Anadolu'nun Orta Çağ'dan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de Dünya Mirası oldu. Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da 21'e yükselttik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Camii ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camii ve Afyonkarahisar Ulu Cami, Dünya Mirası ilan edildi.

Böylece Türkiye, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 21'inci kültür varlığını kaydettirmiş oldu.

Komitenin dün gerçekleştirilen toplantısında da Gordion Antik Kenti Türkiye'nin 20'inci kültür varlığı olarak listeye alınmıştı.

Türkiye'nin ilk seri adaylığı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO'ya "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" adıyla iletilen ve komitenin bugün gerçekleştirdiği toplantıda kabul edilen tarihi camiler aynı zamanda Türkiye'nin Dünya Mirası Listesi'ndeki ilk seri kültürel varlıkları oldu.

Anadolu'daki ahşap destekli camilerin erken örneklerini Orta Çağ'dan günümüze yansıtan bu yapılar farklı şehirlerde bulunmalarına rağmen sahip oldukları ortak özelliklerle Anadolu yaşantısına dair izleri taşıyor.

Hipostil planlı anıtsal ahşap cami tipolojisinin, döneminin Anadolu'daki en önemli temsilcilerinden olan bu camiler, sahip oldukları ahşap oymacılığı sanatının örnekleriyle de öne çıkıyor.

Tarihi camiler, kapıları, minberleri, sütun başlıkları, tavan kirişleri ve konsollarında özenli ahşap işçiliği ile dikkati çekiyor.

Ustaların isimlerinin kayıtlı olduğu kündekari tekniğindeki ahşap minberleri ve "Kalem İşi" adı verilen bezemeleriyle bu tarihi camiler, olağanüstü bir marangozluk becerisi ile estetik anlayışı da sergiliyor.

AA