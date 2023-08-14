KARS (AA) - Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nin fethinin 959. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda Kars Atletizm Pisti'nde düzenlenen müsabakalarda, yayları geren okçular hedefleri başarıyla vurdu. Minik sporcular arasında da düzenlenen atletizm yarışmasında da çocuklar kıyasıya mücadele etti.

Okçuluk ve atletizm faaliyetlerinde dereceye giren sporculara, Ani Ören Yeri'nde düzenlenecek kutlama programında ödülleri takdim edilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, gazetecilere, Ani'nin fetih yılını her yıl farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Ani Ören Yeri'nin tarihi ve kültürüyle çok önemli bir konumda olduğuna dikkati çeken Çetin, "Bu sene 959'uncu yılını kutladığımız Ani fethini çeşitli etkinliklerle hatırlamaya çalıştık. Dumanlı Dağı'na yürüyüş, bisiklet, yüzme yarışlarını gerçekleştirdik. Bugün atletizm ve okçuluk yarışmaları var, yarın da satranç müsabakaları düzenlenecek. Ani şehri Orta Çağ'ın en önemli dini ve ticari merkezlerinden bir tanesidir. Dönemin dünya emperyal gücü olan Bizans'a karşı Sultan Alparslan ve askerlerinin kazanmış olduğu çok önemli bir zafer olup, bu zafer neticesinde Anadolu'nun kapısı Türklere sonuna kadar açılmıştır. O zaferle birlikte bugünkü modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Osmanlı Devleti'nin temelleri atılmış oldu." dedi.

- Ani Ören Yeri

Kars'ta Arpaçay nehrinin geçtiği vadide yer alan, 884-1045 yıllarında Bagratlılar, 1045-1064 yıllarında Bizanslıların yönettiği Ani, 16 Ağustos 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedildi.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü Ani Ören Yeri'nde geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

Bundan dolayı "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani'de cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra kültür hazinesi birçok tarihi yapı bulunuyor.