ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nın birinci etabının açılışı yapıldı.

Yavaş, parkın açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı tarih boyunca büyük dersler verdiğini, bu derslerin en büyüğünün ise kurtuluş mücadelesi olduğunu söyledi.

Asil mücadelenin kutlu sonu olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın atalardan armağan olduğunu belirten Yavaş, "Bizler de tarihimizden aldığımız sorumlulukla Atamızın ve şehitlerimizin bizlere emaneti Başkent Ankara'da bereket ve huzuru öncelemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yaklaşık 4,5 yıldır Ankara'yı yönettiklerini anımsatan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili ailem size sesleniyorum, size güveniyorum. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız seçime girip bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum. Süreç devam ediyor, henüz kesin bir şey yok. Sevgili ailem, bu yolda benimle yürümeye var mısınız? Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara'yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız?"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başta Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getiren Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nın kent için hayırlı olması dileğinde bulundu.