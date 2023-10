Haber: Elif Hayvalı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 34. Ankara Film Festivali Dünya Sineması programı açıklandı!

Ustalardan

Ustalardan bölümünde Almanya, Japonya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeden artık kültleşen ve bu sene yeni filmleri ile festivallere damgasını vuran yönetmenlerin filmleri Ankara seyircisiyle buluşacak.

The Scent of Green Papaya filmi ile ismini duyuran Vietnamlı yönetmen Anh Hung Tran’ın son filmi Şeflerin Aşkı/ The Taste of Things, Ustalardan bölümünde yer alıyor. Bir şef ve bir gurmenin arasında geçen bu romantik dram filmi, 2023 Cannes Film Festivali’nde Anh Hung Tran’a En İyi Yönetmen ödülünü kazandırdı.

İngiltere’nin en başarılı yönetmenlerinden biri olan ve İngiliz sosyal gerçekçilik akımının ustası Ken Loach’un yeni filmi Umudunu Kaybetme/ The Old Oak da bu sene festivalde yer alacak. Sosyo-politik bir film olan Umudunu Kaybetme, ayakta kalma mücadelesi veren bir barın ve sahibinin köylerine gelen mülteciler ile yaşadığı olayları konu alıyor. Ken Loach’un beğenilen bu son filmi, yönetmene Locarno Film Festivali'nde Seyirci Özel Ödülünü kazandırdı.

İtalyan sinemasının vazgeçilmez isimlerinden olan Nanni Moretti’nin son filmi Güzel Günler/ A Brighter Tomorrow, Cannes film Festivali’nde Altın Palmiye adaylığına layık görüldü. Film, son çektiği film yüzünden ailesi ile sorunlar yaşayan bir yönetmeni konu alıyor.

Bu seneki diğer İtalyan ustamız ise Marco Bellocchio. Katolik meselelerine eleştirel bakış açısıyla bilinen, İtalyan sinemasının en istikrarlı ve cesur yönetmenlerinden Bellocchio, bu sene Kidnapped/ Rapito ile yine düşündürücü bir hikaye sunuyor. 1858 yılında geçen film, kaçırılan ve Katolik yapılan Yahudi bir çocuğun hikâyesini anlatıyor. 2023 yılında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye adaylığına layık gösterildi.

Son dönemde Alman sinemasını beğenilen yönetmeni Christian Petzold’un yeni filmi, bu sene 34. Ankara Film Festivali seyircisiyle buluşacak. Merakla beklenen Kızıl Gökyüzü/ Afire, bir grup arkadaşın gittikleri tatilde yaşadıkları olayları konu alıyor. Film 2023 yılında Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülünü kazanmıştı.

En son 2018 yılında Shoplifters filmi ile beyazperdede izlediğimiz Hirokazu Koreeda, bu sene Canavar/ Monster filmi ile karşımıza çıkıyor. Oğlunun tuhaf davranışlarını çözümlemeye çalışan bir anne ve oğlunun ilişkisini konu alan film, bu seneki Cannes Film Festivalinde Queer Palm ve En İyi Senaryo ödülünü kazandı.

Dünya Festivallerinden

Her sene olduğu gibi bu sene de dünya festivallerinden özenle seçilmiş filmler Ankara Film Festivali seyircisi ile buluşuyor.

Okulda hırsızlıkla suçlanan bir öğrenci ile öğretmeni arasında geçen, Türk asıllı Alman yönetmen İlker Çatak’ın son filmi Öğretmenler Odası/ Teacher’s Lounge, Almanya'nın 2024 Akademi Ödülleri aday adayı olarak seçildi. 2023 Berlin Film Festivali'nden 2 ödül kazanan film, Kino 2023 katkıları ile festivalde yer alacak.

2023 Cannes Film Festivali’nde Golden Eye ödülünü kazanan belgesel film Dört Kız Kardeş/ The Four Daughters, dört kız çocuğu ve annesinin hikayesini anlatıyor. Bir gün ortadan kaybolan iki büyük kızının yokluğunu hissettirmemek için yönetmen Kaouther Ben Hania, kayıp kızlarının yerine iki oyuncu getirerek anne ve kızlarının yaşadığı travmaları gözler önüne seriyor.

Bir fantastik kara komedi filmi olan Vincent Ölmeli/ Vincent Must Die, durduk yere saldırıya uğrayan Vincent’ı ve hayatını düzene sokmak için değiştirme çabasını anlatıyor. Bu seneki Cannes Film Festivali’nde Golden Camera ödül adayı olan filmin yönetmen koltuğunda Stephan Castang oturuyor.

Vişegrad

Ankara Film Festivali’nin uzun yıllardan beri destekçileri olan Vişegrad ülkeleri; Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya’dan her sene de olduğu gibi bu sene de birbirinden renkli dört film izleyiciyle buluşacak.

Bir post-apokaliptik Macar animasyon filmi olan Beyaz Plastik Gökyüzü/ White Plastic Sky, Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Encounters Ödülü adaylığı, Zagreb Dünya Animasyon Filmleri Festivali’nden Özel Mansiyon ödülü kazandı.

Slovakya Büyükelçiliği’nin Vişegrad seçkisine katkısı olan 2022 yapımı Piargy, bir çığ felaketi yaşayan Piargy köyünde yaşanan esrarengiz olayları anlatıyor. Film, çeşitli dünya festivallerinden 39 ödül kazandı.

Karlovy Vary Film Festivali’nde prömiyerini yapmış olan Çek filmi Biz Hiçbir Zaman Modern Olmadık/ We Have Never Been Modern, eşi fabrika sahibi olan hamile Helene’in yeni taşındıkları kasabada karşılarına çıkan bir gizemin peşine düşmesini konu alıyor.

Bu seçkideki son film, Polonya’nın ortak yapımcısı olduğu İngiliz yönetmen Jonathan Glazer’ın yeni filmi Zone of Interest. Film; 2023 Cannes Film Festivali'nde festival büyük ödülü ve prestijli FIPRESCI ödülünü kazandı.

Avrupalı Kimdir?

Avrupa Birliği'nin desteği ile 34. Ankara Film Festivali’nde Avrupa’nın seçkin festivallerinde ödül almış ve Avrupalılığı konu alan filmler seyirciyle buluşacak.

Portekizli yönetmen Joao Canijo’nun iki yeni filmi Kötü Yaşamak/ Mal Viver ve Yaşamak Kötü/ Viver Mal festival seyircisiyle buluşuyor. Bir otelde yaşanan gerginlikleri konu alan bu iki film, bir filmde otelin sahiplerinin bakış açısından ilerlerken diğer filmde de gelen konukların bakış açısından olayları anlatıyor. Kötü Yaşamak filmi 2023’de Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü’nü kazanırken, Yaşamak Kötü filmi ise Indie Lisboa Uluslararası Bağımsız Film Festivali’nden Lizbon Şehri Büyük Ödülü kazandı.

Tribeca Film Festivali’nde prömiyerini yapan Finlandiya filmi Je’vida, Sami olan Lida’nın asimilasyon baskısı yüzünden geride bıraktığı kültürünü konu alıp inceliyor. Filmin yönetmen koltuğunda kendisi de Sami olan Katja Gauriloff yer alıyor.

Vlad Petri’nin yönettiği belgesel Devrimler Arası/ Between Revolutions, ülkelerinde yaşadıkları politik devrimler yüzünden birbirinden kopan ve mektuplar ile bağ kurmaya çalışan iki kadının hikayesini anlatıyor. 2023 Berlin Uluslararası Film Festivali’nden 3 ayrı adaylık alan başarılı belgesel, Berlin Forum’dan FIPRESCI ödülünü kazandı.

Berrak Mercek, Beyaz Perde ve Altın Heykel

Bu sene Ankara Film Festivali’nde kamera, sinema ve sinema sevgisi konulu film ve belgeseller yer almakta.

İki küçük çocuğun sinemaya olan tutkusunu anlatan Kazananlar/ Winners, Edinburgh Uluslararası Film Festivali’nde Seyirci Ödülünün yanı sıra birçok dünya festivalinde de ödül kazandı. İran asıllı İngiliz yönetmen Hassan Nazer, Winners filmi ile 34. Ankara Film Festivali kapsamında Ankara’ya gelip izleyicilerle buluşacak.

David Redmon ve Ashley Sabin’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapmış olan belgesel film Kim’in Videosu/ Kim’s Video, 90'larda New York’ta açılan ve sonra izi kaybedilen bir video koleksiyonunun gizemli hikayesini anlatıyor.

Kamera ve insan ilişkisinin sosyolojisini anlatan belgesel Ve Kral Dedi ki: Ne Harika Bir Makina/ And the King Said What a Fantastic Machine, 2023 Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Belgesel Jüri Özel Ödülü, Berlin Film Festivali'nde ise AG Kino Gilde - Sinema Vizyonu 14+ ödülünü kazandı.

Kino 2023 işbirliği ile seyircilerle buluşacak olan Benimle Sinemaya Gel/ Come With Me to the Cinema, Berlinale Forumu'nun kurucuları olan Erika Gregor ve Ulrich Gregor’un hikayesini dünyaca ünlü yönetmenlerin katkıları ile anlatıyor.

Büyüme Sancıları

Avrupa Birliği’nin katkılarıyla bu sene festivalde gençler için bir bölüm de yer alıyor.

Yakamoz/ Sea Sparkle filmi, babası bir gemi kazasında öldükten sonra denizin derinlerinde yaşadığını düşündüğü bir canavarın gerçekliğini ispatlamaya çalışan bir kızın hikayesini anlatıyor. 2023’te Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Kristal Ayı Özel Mansiyon En iyi Film ödülünü alan filmin yönetmen koltuğunda Domien Huyghe oturuyor.

2023 Saraybosna Film Festivali’nde En İyi Film adayı olan Kayıp Ülke/ Lost Country, 80’lerin başında Yugoslavya'da Komünist bir ailede doğan Stefan’ın yaşam öyküsüne odaklanıyor.

San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde En İyi film ödülünü alan Arıların 20.000 Çeşidi/ 20.000 Species of Bees, sekiz yaşındaki trans bir çocuğu ve ailesini konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Estibaliz Urresola Solaguren yer alıyor.

Sanat Okulu 1994/ Art College 1994, 90’lı yıllarda bir sanat okulunda öğrenim gören bir grup genci konu alıyor. Çin yapımı bu animasyon filmi Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde En İyi Film ve Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Altın Ayı En İyi Film adaylıkları bulunuyor.