Ankara

Play-off umudunu son maça taşıyan başkent ekibinde Başkan Tahiroğlu, İstanbul'da oynayacakları önemli Eyüpspor karışlaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Başkent ekibinin ikili averajda rakibine üstün olduğunu, bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini vurgulayan Tahiroğlu, şöyle devam etti:

"Play-off'a kalmayı kim istemez ki? Düşünsenize Ankara Keçiörengücü'nün play-off oynadığını ve finalde şampiyon olduğunu. Tarihinde bir ilk olacak. Bu takımla 3. Lig'de, 2. Lig'de şampiyonluk yaşadım. Bir de Süper Lig'e çıktığımız zaman, bu benim için, Keçiören için, Ankara için tarihi bir başarı demek. Keçiörengücü'nün mevcut bütçelerle buralarda olması bile büyük bir başarı. Çocukların hepsinin ayağına sağlık. Deprem bölgesi ekiplerinden dolayı iki haftayı bay geçtiğimiz için takımda bir düşüş olmuştu. İki hafta önce çok iyi oynayan stoperimiz cezalı duruma düştü. Form yakalayan forvetimiz Malaly Dembele cezalı, ancak biz ne olursa olsun takımın kazanması için gerekeni yapacağız."

Eyüpspor'a karşı çok iyi mücadele edeceklerini vurgulayan Tahiroğlu, "Çünkü play-off'a kalabilirsek, o etap bizim için daha farklı olur. Cezalı futbolcularımız döner, sakat olanlar iyileşir. Türk futbolunda hep böyle son anda play-off'a kalan takımlar şampiyon olmuştur. Eyüpspor'u yenersek kesinlikle play-off'tan çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

"Biz o kadroyu ilk yarıda yendik"

Eyüpspor'un açık ara şampiyon olabilecek bir kadroya sahip olduğunu ancak onların da bir düşüş yaşadığını dile getiren Tahiroğlu, "Biz o kadroyu ilk yarıda yendik. Çocuklar çok isteklilerdi ve yendiler. Şimdi de yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Futbolda her şeyin mümkün olduğunu kaydeden Tahiroğlu, şöyle konuştu:

"Bu sezon iki kez hoca değiştirdik. Çok iyi giderken hocamız ayrıldı. Sonra gelen hocayla iyi gittik ama tekrar düşüşe geçtik. 'Bir kan değişikliği yaparak yeniden ilk iki ve üçü zorlar mıyız?' diye uğraştık ama olmadı. Düşünebiliyor musunuz, Boluspor maçında 1-0 öndeyiz ama 3-1 yeniliyoruz ve iki tane duran toptan gol yiyoruz. Sonra Gençlerbirliği maçı 2-1 öne geçiyoruz, rakibimiz 10 kişi kalmış, kornerden gelen toptan gol yiyoruz. Sonra Pendikspor maçında 1-0 öndeyiz, 45. dakikada 10 kişi kalıyoruz, 70. dakikadan sonra 2-1 mağlup duruma düşüyoruz. Geliyoruz Göztepe maçında 2-0'dan maçı 2-2 yapıyoruz, oyunu domine etmişiz ama yine korner sonucu gol yiyoruz. Beş maçta duran toptan altı gol yedik ve tabii bu ister istemez takımı moral ve motivasyon olarak düşürüyor."

"Bu takımın direk final oynayacağını umut ediyordum"

Manisaspor maçında ilk golü attıktan sonra hakemin 7 dakika maçı durdurduğunu anlatan Tahiroğlu, "Bir de Süper Lig hakemi, 7 dakika VAR'da inceledikten sonra 1-0 öne geçiyoruz, golü veriyor, 15 saniye sonra golü iptal ediyor. Bunlar takımı inanılmaz şekilde düşürüyor. Sonra takımı toparlamak da zor oluyor, yoksa takım öyle bir ivme yakalamıştı ki ben bu takımın bırak play-off'a kalmayı, ilk ikiden veya üçten direk final oynayacağını umut ediyordum. Devre arasında gerekli transferleri de yaptık ama futbol diyorum ya..." diye konuştu.

Teknik direktör tercihine ilişkin Tahiroğlu, "Benim bir hatam diye kabul ediyorum. Daha tecrübeli bir hoca getirseydim, bu takımın durumu çok daha farklı olabilirdi. Bunlar da maddiyatla ilgili şeyler." açıklamasında bulundu.

Kurum ve kuruluşlardan yeterince sponsor desteği alamadıklarını kaydeden Tahiroğlu, "Tek çaremiz futbolcu satıp, bu kulübü çevirmek. Hiç kimseye borcumuz yok. Düşük rakamlara futbolcu bulup, geliştirip, satmamız gerekiyor. İmkanım ve desteğim olsa devre arası İbrahim Olawoyin'i vermezdim. Az parayla büyük işler yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

AA