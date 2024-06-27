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Seremonik startı yarın saat 20.00’de Lozan Parkı'nda verilecek etkinliğin ikinci gününde sürücüler, TOSFED'in ilk başkanı merhum Oyman Atabay anısına düzenlenen orman etabını 4 kez geçecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 28-30 Haziran tarihlerinde Mühye köyünde düzenlenecek organizasyona, 27 araç ve 54 sporcu katılacak.

EURO 2024 futbolseverlerin büyük coşkusuna sahne oluyor

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