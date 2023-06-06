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Bu arada dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına bölgeye sevk edilen Ankara, Kahramankazan ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın depo kısmındaki kauçuk ile mobilya imalat malzemelerinin olduğu alana sıçradı.

Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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