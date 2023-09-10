ANKARA AA- Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda suç örgütü elebaşı B.K'nin dün Esenboğa Havalimanı kontrol noktasında yakalanması ve bu şüpheliyle birlikte 4 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından soruşturma genişletildi.

Polis ekiplerince suç örgütüyle bağlantılı kişilerin gözaltına alınması amacıyla Ankara merkezli soruşturma kapsamında Ağrı, Kocaeli, Çorum ve Konya'da belirlenen adreslere sabaha karşı baskın düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 20 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle toplam gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

"Ayhan" kod adını kullanan şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtilmişti.