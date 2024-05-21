Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu sonuçla 68'er puana yükselen iki takımdan Bologna, averajla Juventus'un önünde üçüncü sırada yer aldı.

Maça 57. dakikada dahil olan Kenan, bu sezon Juventus formasıyla 4. golünü attı.

Juventus, rakibine Federico Chiesa'nın 76, Arkadiusz Milik'in 83 ve Kenan Yıldız 'ın 84. dakikada kaydettiği gollerle cevap verdi ve mücadele 3-3 eşitlikle tamamlandı.

NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu

NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu

Ev sahibi ekip, Riccardo Calafiori'nin 2 ve 53, Santiago Thomas Castro'nun 11. dakikada attığı gollerle 3-0 üstünlük yakaladı.

Serie A'nın 37. haftasında Bologna , Renato Dall'Ara Stadı'nda Juventus 'u konuk etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.