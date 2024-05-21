Serie A'nın 37. haftasında Bologna, Renato Dall'Ara Stadı'nda Juventus'u konuk etti.
Ev sahibi ekip, Riccardo Calafiori'nin 2 ve 53, Santiago Thomas Castro'nun 11. dakikada attığı gollerle 3-0 üstünlük yakaladı.
Juventus, rakibine Federico Chiesa'nın 76, Arkadiusz Milik'in 83 ve Kenan Yıldız'ın 84. dakikada kaydettiği gollerle cevap verdi ve mücadele 3-3 eşitlikle tamamlandı.
Maça 57. dakikada dahil olan Kenan, bu sezon Juventus formasıyla 4. golünü attı.
Bu sonuçla 68'er puana yükselen iki takımdan Bologna, averajla Juventus'un önünde üçüncü sırada yer aldı.
Kaynak: AA