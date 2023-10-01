İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polisler Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.
Terörle, onların işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
AA