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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 2 şüphelinin "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından gözaltında olduğu öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denildi.

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaları üzerine yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen hayvanların, veteriner hekimlerin gözetiminde karantinaya alındığını bildirdi.

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