İSTANBUL AA- Hayat Yayınları'nın 25. kuruluş yılı dolayısıyla İliksiz'in önderliğinde başlatılan ortak kitap girişimi kapsamında her şair, sadece bu kitapta yayımlanmak üzere bir şiirini gönderdi.

Şair İliksiz, Akın ve Nufel, projeyi ve kitap fikrinin ortaya çıkış sürecini anlattı.

Yaşar İliksiz, farklı isimleri bir araya getiren bir kitap hazırlama fikrinin geçen yıl aklına geldiğini belirterek, "Bir kadir gecesiydi. Şehir Hatları vapurundayken aklıma bu kitabın fikri düştü. Bu 5 şairi ben bilerek bir araya getirmiş değilim. Bu kitabı biz yazdık diyoruz ama aslında kitap bizi yazdı gibi. Çünkü tanıtım yapılacağı geceden, içinde bulunacağı şairlere ve şiirlere kadar her şeyi kendi seçti." dedi.

Kitap için ilk olarak Hüseyin Akın, Şahin Taş ve Yavuz Nufel'in aklına geldiğini dile getiren İliksiz, şu bilgileri verdi:

"Yavuz'dan bir kadın şair önermesini rica ettim. Safiye Hanım'ı önerdi. Hüseyin ile bir kere görüşmüşlüğümüz vardı ama çok tanışmış olduğumuz söylenemez. Yavuz ile aramız iyidir. Her zaman bu hoş sohbetleri yapardık. Şahin ise askerlik arkadaşımdı. Orada yaptığımız şiir muhabbetinden başka, şiire dair muhabbet yoktu. Safiye Hanım'ı ise hiç tanımıyordum."

"Birbirini tamamlayan, hasret temalı şiirler"

İliksiz, her şairden sadece bu kitapta yayımlanmak üzere bir şiir göndermesini rica ettiğini aktararak, "Şiirler geldi ve hayretler içinde kaldım. Bir insana sipariş yapsam, 'Sen anne sevgisini, sen vatan sevgisini, sen Peygamber sevgisini yaz.' diye, bu kadar olmazdı. Hatta Hüseyin'in şiirini gördükten sonra bizzat aradım sordum, 'Bu şiirin girmesini istediğinden emin misin?' diye. Belki başka birileri ister, okuyamazsın dedim. Bir anne için yazılmış, son dönemde gördüğüm en iyi şiirdi. Bu şekilde birbirini tamamlayan 5 şiir geldi." diye konuştu.

Kitabın Hayat Yayınları'ndan çıktığına işaret eden İliksiz, şöyle devam etti:

"Hayat Yayınları normalde şiir basan bir yayınevi değildi. Hayati Bayrak ile dostluğuma binaen yanına gittim ve bu projemiz için kimi önerdiğini sordum. Şiirleri okudu, 'Yaşar biz Hayat Yayınları olarak 25. yılımızı kutluyoruz ve bir prestij kitabı arıyoruz. Bana göre o kitap bu kitaptır. Bunu biz basalım.' dedi. Kitap yayıncısını da bulduktan sonra tanıtım aşamasına geldi. Fakat deprem, seçim derken kitabın tanıtım noktasına kolay gelemedik. Daha sonra Kahramankazan Belediyesi kitabın tanıtım gecesini üstlendi. Yarınki gecede bu şiirler ilk defa 5 şairin kendi sesinden orada okunacak."

Yaşar İliksiz, "5 Şiirlik" kitabın şairler arasında bir sır olduğunu kaydederek, "Kitap şair değil, şiir odaklı oldu. Birbirini tamamlayan, hasret temalı şiirler. Ben inanıyorum ki bu 5 şiirden biri, her bir okuyanın yüreğinde sızlama uyandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Aynı dilden aynı şarkıyı söylemek gibi bir şey oldu"

Kitaba "Redifini Yitirmiş Anne İlahisi" şiiriyle katkıda bulunan Hüseyin Akın ise projenin hesapsız ve plansız doğduğunun altını çizerek, "Yaşar, 5 tane şairi, biraz da metafizik öğelere dayanarak bir araya getiren bir kitap hazırlamak istediğini söyledi. Özel, birbirini tamamlayıcı unsurlar halinde 5 kişinin senkronize yer aldığı bir kitap olacaktı. İşin içinde biraz spiritüel ögeler de olduğu için iyice merakımı sardı." diye konuştu.

Akın, başka yerde yayınlanmayacak bir şiirini kitap için göndermesinin istendiğini vurgulayarak, "Fakat şiiri bu kitap için yazmış olmayacaktık. Şiir yazılmış olacaktı ve buraya verecektik. Ben aslında zaman içinde gündemimden çıkarmıştım bu konuyu. Daha sonra bir şiir yazdım. Dergiye verecektim. Sonra aklıma bu proje geldi ve dedim ki bu şiir, o şiirdir." ifadelerini kullandı.

Kitaptaki şairlerle önceden tanışmamasına rağmen şiirlerin birbirine çok uyumlu düştüğüne dikkati çeken Akın, "Birbirimizle o kadar senkronize olduk ki aynı dilden aynı şarkıyı söylemek gibi bir şey oldu." dedi.

Hüseyin Akın, binlerce şiirin yer aldığı antolojilerden farklı olarak kitapta yalnızca 5 şairin bir araya geldiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Biz şiire sayısal olarak bakmıyoruz. Bir şaire kaç şiiri olduğunu sorsanız, birden bire buna cevap veremez. Çünkü şiirle sayı arasında direk telaffuz edilecek bir şey yoktur. Zira şiirin rakamlarla ilişkisi yoktur. Bir şiirin içinde belki onlarca şiir vardır. Onlarca şiirin içinde belki tek şiir yoktur."

"Şiiri, fotoğraf albümümü karıştırırken yazdım"

"Bu Bana Yapılır mı?" şiiriyle kitapta yer alan Yavuz Nufel ise süreci Yılmaz Erdoğan'ın 2013 yapımı "Kelebeğin Rüyası" filmine benzettiğini belirterek, "Yılmaz Erdoğan, Zonguldak'taki şairleri öldükten sonra keşfetti fakat Yaşar İliksiz bizi, kelebekler daha uçarken keşfetti." diye konuştu.

Nufel, şairlerin normal insanlar olmadığını kaydederek, "Çok iyi akıllı taklidi yapan, çok iyi konuşan, kelimeleri tespih gibi dizen biridir şair. Nasıl ismin 5 hali varsa şairin de nevrotik ve şizofrenik hali vardır. Şizofrenik halinde gider çölde yorulur. Sonra nevrotik hale gelince dinlenir ve şiir yazar." ifadelerini kullandı.

Yaşar İliksiz'den gelen telefon araması sonucu kitaba dahil olduğunu aktaran Nufel, "Senden bir şiir istiyoruz, kitapta yer alacak. Var mısın, dediler. Ben de ilham yok, neyi yazayım diye sordum kendi kendime. Böyle durumlarda yapılacak en iyi iş, fotoğraf albümünü karıştırmaktı. Ben de albümleri karıştırırken bu kitaptaki şiirimi yazdım." dedi.

Hayat Yayınları tarafından basılan "Beş Şiirlik Kitap" için yarın Ankara Kahramankazan Belediyesince Connect Termal Otel'de özel bir etkinlik düzenlenecek.

Sanat yönetmenliğini İlhami Durmaz'ın, illüstrasyonlarını da Kemal Yargıcı'nın üstlendiği kitapta Yaşar İliksiz'in "Hasbihal", Şahin Taş'ın "Son Yalvaç", Safiye Samyeli'nin "Sorsun Yaradan", Hüseyin Akın'ın "Redifini Yitirmiş Anne İlahisi", Yavuz Nufel'in ise "Bu Bana Yapılır mı?" şiirleri yer alıyor.