Haber: Beyza Betül Cihan

İddialara göre, psikolojik sorunları olduğu ifade edilen 31 yaşındaki Rabia Ç., annesi Şeyda Ç. ve büyükannesi Medine K.'yı baltayla vahşice saldırarak öldürdü.

Olayın gerçekleştiği dairede yaşanan korkunç olayın ardından Rabia Ç., annesi Şeyda Ç. ve büyükannesi Medine K.'nin cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra bu parçaları pencereden dışarı attı. Bu dehşet verici manzarayı gören apartman sakinleri hemen durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Rabia Ç.'yi gözaltına alırken, hayatını kaybeden annesi Şeyda Ç. ve büyükannesi Medine K.'nin cesetleri otopsi işlemleri için Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.