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Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

Eserin dekor tasarımı Ömer Gündüz, kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Özkan imzası taşıyor.

ANTALYA AA- Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Ergüven'in yazdığı ve müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eser, Fatih Şanal tarafından sahneye koyuluyor.

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