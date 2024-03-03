Ankara

Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "İklim Değişikliği: Gelecek Kuşaklar Bizi Nasıl Hatırlayacak?" başlıklı panelde, iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz sonuçlarla nasıl başa çıkılacağı ve küresel ısınmayla mücadele edilen dünyanın gelecek nesillere nasıl aktarılacağı konuları ele alındı.

Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te, gazeteci Andrea Sanke tarafından yönetilen panele, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Madagaskar Dışişleri Bakanı Rafaravavitafika Rasata ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, konuşmasında, Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı'nın (NDC) yüzde 41 olduğunu ve net sıfır emisyon hedefine 2053'te ulaşmayı planladığını belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede birçok enstitüyle işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Bozay, an itibarıyla taslağı oluşturulan iklim yasasının bu yıl yürürlüğe girmesini umduğunu belirterek, gelecek nesillerin bu dönemi nasıl hatırlayacağının önemine dikkati çekti.

Yapılan anketler ve araştırmalar sonucu genç neslin bu dönemi "belirsizlik" kelimesiyle tanımladığına değinen Bozay, bu belirsizliğin iklim değişikliğinde alınan eylemlerde de görüldüğünün altını çizdi.

Bozay, iklim değişikliği ile mücadelenin "yarışa" dönüştürülmemesinin önemini vurgulayarak, ülkelerin yenilenebilir enerji kullanımı gibi planlarda gerçekçi hedefleri olmasının yanı sıra bu konuda atılacak adımların bir standarda oturtulması gerektiğini dile getirdi.

Küresel ısınma ve olumsuz etkileriyle mücadelede bireylerin rolüne değinen Bozay, ülkelerin bu konuda halkına ulaşmasının ne kadar önemli olduğunu, "Evlere etki etmek için yerel yönetimle işbirliği içinde olmalıyız." sözüyle ifade etti.

Bozay, gelecek nesillerin iklim konusunda bilinçlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "genç neslin zihnini ve kalbini kazanmak", gelecek nesillerin iklim değişikliği ile savaşmasını bir gelenek haline getirmek için özellikle eğitim müfredatında yapılan değişiklikler olmak üzere günlük yaşamda birçok değişiklik yapıldığını söyledi.

Teknolojik gelişmelerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine işaret eden Bozay, "Ancak güneş panelleri ve rüzgar değirmenleri, başkaları tarafından üretilip bu teknolojiler ihtiyacı olanlarla paylaşılmazsa gelecek nesillere faydası olmayan sorunlu bir sistem bırakmış olacağız." dedi.

"İklim değişikliği sorunuyla hiçbir ülke yalnız başa çıkamaz"

Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara ise ülkesinin, iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını vurgulayarak, konferanslarda verilen sözler ve hedeflerin gerçek hayata geçirilmesindeki aksaklıklara dikkati çekti.

Tangara, "Bağışçı yorgunluğundan bahsediyoruz ama yemin yorgunluğundan bahsetmiyoruz." ifadesiyle konferansların oluşturduğu motivasyon ortamından etkilenip gerçek hayata geçirilmeyecek sözler verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede kendi politikalarının ve projelerinin oluşturmasının önemine işaret eden Tangara, "Başkalarının gelişim modellerini takip edersen her zaman geride kalırsın çünkü birini takip eden, hep onun arkasında kalır. Sürücü koltuğuna oturup, kendi çabalarınla ilerlemelisin." diye konuştu.

Tangara, konuşmasını, "İklim değişikliği sorunuyla hiçbir ülke yalnız başa çıkamaz." ifadesiyle sonlandırdı.

"Daha az kirletiyoruz ama ödediğimiz bedel daha fazla"

Madagaskar Dışişleri Bakanı Rasata da ülkesinin iklim değişikliği sebebiyle risk yaşayan ulusların başında yer aldığını aktardı.

Küresel ekosistemin yüzde 5'ini oluşturan Madagaskar'ın, koruma altına alınması gereken bir "hazine" olduğunu kaydeden Rasata, dört bir yanı denizlerle çevrili bu ülkenin iklim değişikliği ile savaşması için özel önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Rasata, Madagaskar'ın her yıl ilkim değişikliği ile mücadele kapsamında 400 milyon dolar kaybettiğini ifade ederek, ülkesinin bu mücadelede uluslararası ortaklarla işbirliği yapmasının önemine değindi.

Madagaskar'ın, küresel ısınmaya ve çevre kirliliğine katkısının, iklim değişikliğinden etkilenmesinden çok daha az olduğunu savunan Rasata, "Daha az kirletiyoruz ama ödediğimiz bedel daha fazla." dedi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir alan bırakmak için gereken önlemlerin alınmasının önemini vurgulayan Rasata, "Ofislerimizde belge imzalamaktan fazlasını yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Rasata konuşmasını, "Gambiyalı mevkidaşımın dediği gibi (iklim değişikliği ile mücadelede) birlik olmalıyız." ifadesiyle sonlandırdı.