ANTALYA (AA) - Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenecek etkinlikte, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla 102 coğrafi işaretli ürün, yabancı misafirlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye Aşçılar Federasyonu AR-GE Kurulu Başkanı ve Kırsal Turizm Gönüllüleri üyesi Halil Gökmenoğlu, AA muhabirine, yöresel lezzetleri ön plana çıkarmak ve bunu Cumhuriyet coşkusuyla birleştirmek amacıyla 102 kişilik bir ekiple özel çalışma yaptıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel Rize ekibiyle 102 kişilik özel bir kadro kurduklarını anlatan Gökmenoğlu, 'Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerel tatları yabancı misafirlere tanıtacağız. Anadolu'nun her köşesinden coğrafi işaret tesciline sahip 102 yemek ve ürünü sergileyeceğiz. Her bir lezzetin kökeni, hikayesi ve kültürel değeri şefler tarafından misafirlere anlatılacak. Bu etkinlikle hem yerel üreticilere destek olmayı hem de Türkiye mutfağının zenginliğini uluslararası arenada tanıtmayı hedefliyoruz.' diye konuştu.



Muhabir: Hatice Özdemir Tosun