Antalya

Antalya'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor.

Havanın 44, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girdi.

Bazı tatilciler kumsalda vakit geçirirken, bazıları gölgede oturdu.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı. Dışarı çıkan bazı vatandaşlar, güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

Sıcaktan etkilenen sokaktaki hayvanların da gölgede ve fıskiyelerin altında yattığı görüldü.

AA