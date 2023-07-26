Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale edildi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yangına çok sayıda helikopter ve uçak da müdahale etmeye başladı.

Bölgede çalışan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor.

AA