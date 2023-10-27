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Akdeniz ekibi, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan, Antalyaspor 'un yeni başkanı Sinan Boztepe, bazı yönetim kurulu üyeleriyle antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle sahada bir araya geldi.

Antalya'da 7 Eylül'de trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden Brezilyalı stoper Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), bir süre sonra yeniden takımıyla antrenmana çıktı.

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