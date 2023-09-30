21. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Buksa topu kafayla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
26. dakikada İstanbulspor'un golü geldi. Hızlı gelişen atakta Mamadou'nun içeri çevirdiği topu Ethemi altı pas önünde düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0
Mücadelenin ilk yarısını İstanbulspor 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
50. dakikada Antalyaspor'un beraberlik golü geldi. Orta sahadan gönderilen uzun pası kontrol eden Güray Vural'ın soldan içeri çevirdiği topu Buksa ceza sahası önünden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1
60. dakikada Antalyaspor 2-1 öne geçti. Güray'ın soldan içeri ortaladığı topu Buksa kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu.
81. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sert şutun kaleci kornere çeldi.
84. dakikada Muammer Sarıkaya ceza sahası sol çaprazına yakın bölgeden şutunu çekti, kaleci topu kornere gönderdi.
AA