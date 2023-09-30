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50. dakikada Antalyaspor 'un beraberlik golü geldi. Orta sahadan gönderilen uzun pası kontrol eden Güray Vural'ın soldan içeri çevirdiği topu Buksa ceza sahası önünden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1

26. dakikada İstanbulspor 'un golü geldi. Hızlı gelişen atakta Mamadou'nun içeri çevirdiği topu Ethemi altı pas önünde düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0

21. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Buksa topu kafayla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

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