Tralhao, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip kadronun iyi oyunculardan kurulu olduğunu bilerek sahaya çıktıklarını söyledi.

Bekledikleri gibi zor bir maç oynadıklarını ifade eden Tralhao, "Analizlerimizde, hücum varyasyonlarında birbirini engelleyecek iki takımın mücadelesi olacağını görmüştük. Rakibimizin güçlü yanlarının olduğunu biliyorduk. Hızlı geçişlerde savunma arkasına koşu yapan oyuncuları bularak gol bulduklarını biliyorduk." dedi.

Defansif anlamda rakiplerini iyi kontrol ettiklerini aktaran Tralhao, "Sahadan galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama defansif olarak gol yememiş olmamız sonuca rağmen bizim için bu maçın pozitif yanlarından biriydi. Zeminimiz iyi değildi. İki takım da bunun zorluğunu yaşadı. Taktiksel olarak birbirine benzeyen iki takımın mücadelesiydi. Seyir zevki düşüktü ancak takım olarak savaştık. Hücumda yeterli fırsat bulamadık. İki takım adına da adil bir sonuç oldu." diye konuştu.