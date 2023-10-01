İzmir

Lise öğrencisiyken girdikleri yarışmada birinci olarak TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünün koordinasyonunda bu yıl şubatta gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan öğrencilerin geliştirdiği "meşe palamudundan organik plastik projesi", TEKNOFEST İzmir'de düzenlenen girişimcilik yarışmasından da birincilik elde etti.

Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde de hava gösterileri ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda Girişimcilik Yarışmasının kazananları da belli oldu.

Lise öğrencisi oldukları dönemde Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan üniversite öğrencileri Zeynep İpek Yanmaz, Azra Ayşe Bıçakçı ve Hilal Başak Demirel'in hazırladığı "Meşe Ağacı Palamudu Selülozu ve Nişastası Bazlı Biyoçözünür Plastik" başlıklı proje Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri-Ön Kuluçka Kategorisinde ödüle layık görüldü.

Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Zeynep İpek Yanmaz, AA muhabirine, iki yıl önce lisede okurken 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı için bir poster sunumu hazırladıklarını ve projeye böylece başladıklarını söyledi.

Sonrasında birinci seçilerek Antarktika'ya gittiklerini anlatan Yanmaz, şunları kaydetti:

"Meşe palamudu kullanarak doğada 45 günde çözünen, geleneksel plastikten yüzde 20 daha az maliyetli ve 20 kat daha dayanıklı bir plastik ürettik. Bunun canlı ve insan sağlığına zarar vermediğine dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan bir belge aldık ve şimdi bunu burada hayata geçirmeye çalışıyoruz. Antarktika'da projemizin deneylerini yaptıktan sonra başarılı sonuçlar elde ettik. Daha sonra bunu Girişim Yarışması'na taşıdık. Burada da en iyi girişim seçildik ve şimdi şirketleşme yolunda ilerliyoruz projemizle. Bundan sonraki amacımız Türkiye'de bu biyoçözünür plastiği yaygınlaştırarak ülkemizin de Sıfır Atık politikası doğrultusunda sürdürülebilir bir üretim sağlamak."

Zeynep İpek Yanmaz, projenin Antarktika ile bağlantısına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Attığımız her atık aslında okyanus akıntılarıyla beraber en ciddi kirliliği Antarktika'da oluşturuyor. Bir de işin şu boyutu var; bizim her sene Antarktika'ya sefere giden bir Türk bilim ekibimiz var. Bu bölgeye plastik sokmak yasak. Özel izinlerle sokuluyor. Biz onların da plastiklerini üretmek adına böyle bir projeye başlamıştık. Şu anda bu ödülü almak çok gurur verici. Bizim lisede bir kimya projesi olarak yaptığımız proje Antarktika'ya gitti, bizim hayal edemeyeceğimiz bir yere. Şimdi de bizim belki de gelecekteki işimizi oluşturacak bir şirket haline gelecek. Belki Türkiye'nin tamamını etkileyerek kullanılan bir plastik poşet haline dönüşecek. Bizim için çok gurur verici, ülkemiz için bir şeyler yapabilmek."

AA