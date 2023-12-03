Haber: Damla Oya Erman

17.1.1 sürümünden kısa bir süre sonra, 30 Kasım'da iOS 17.1.2'yi halka sundu. Yeni güncelleme, önceki sürümde belgelenen iki potansiyel güvenlik açığını gidermeyi amaçlıyor.

Apple, güvenlik açıklarını kapatmak için bu güncellemeyi "önemli güvenlik düzeltmeleri içerir ve tüm kullanıcılar için önerilir" şeklinde duyurdu.

Şirket, müşterilerine güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede indirmeleri konusunda çağrıda bulunuyor.

Normalde yeni özellikler ve küçük hata düzeltmeleri içeren iOS 17.2'nin bu ayın ilerleyen günlerinde yayınlanması bekleniyordu. Ancak ortaya çıkan güvenlik sorunları, Apple'ı acil bir güncelleme yapmaya yönlendirdi.

Güncelleme notları, Apple'ın web tarayıcı motoru olan WebKit'te yapılan iki düzeltmeye odaklanıyor. "Web içeriğini işleme" sürecinin "duyarlı bilgileri ifşa edebileceği" ve "keyfi kod yürütmesine yol açabileceği" ifade ediliyor.

iOS 17.1.2, iPhone'un ayarlar uygulamasındaki Yazılım Güncelleme bölümünden indirilebilir. Ancak bu güncelleme, kullanıcılara yeni özellikler sunmuyor.

Ayrıca, iOS 17.1.1 sürümüyle birlikte piyasaya sürülen "NameDrop" adlı özelliğin, kullanıcılarına uyarılarda bulunan ABD genelindeki kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği belirtiliyor. Bu özellik, iki iPhone'un birbirine yaklaştırılmasıyla iletişim bilgileri ve fotoğrafların kolayca paylaşılmasına olanak tanıyor. Kolluk kuvvetleri, bu özelliğin varsayılan olarak "AÇIK" konumda olduğunu ve kullanıcıların bilmeden iletişim bilgilerini paylaşabileceği konusunda uyarıyor.