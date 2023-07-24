Haber: Damla Oya Erman

Teknoloji devi Apple, Mac bilgisayarı ve iPhone'ın yaratıcısı olarak bilinen önemli bir şirkettir.

Merkezi Kaliforniya'nın Cupertino kentinde bulunurken, Eylül 2022 itibariyle şirket, tam zamanlı olarak yaklaşık 164,000 kişi istihdam ediyordu.

Apple'ın tarihçesi oldukça ilgi çekicidir:

* 1 Nisan 1976'da Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Apple Computers, Inc. kuruldu ve ilk ürünleri Apple I kişisel bilgisayarıydı.

* Haziran 1977'de Apple II piyasaya sürüldü ve büyük bir başarı elde etti.

* Aralık 1980'de şirket, 4.6 milyon hisse senedi için birim başına 22 dolarlık bir halka arz gerçekleştirdi.

* Ocak 1983'te Apple, Lisa adında yeni bir kişisel bilgisayar markası tanıttı.

* 22 Ocak 1984'te Macintosh bilgisayar, süper kupa sırasında yayınlanan ünlü bir reklamla tanıtıldı ve büyük bir etki yarattı.

* Ancak, 1985 yılında yaşanan bazı hayal kırıklıkları ve Steve Jobs'ın şirketten ayrılmasıyla Lisa üretimi sona erdi.

* Aralık 1996'da Apple, Steve Jobs'ın kurucusu olduğu NeXT Software şirketini satın aldı.

* 1997 yılında, şirketin satışlarının düşmesi ve kurumsal yapıdaki değişiklikler sonucunda Steve Jobs geçici CEO olarak geri döndü.

* 15 Ağustos 1998'de şirket, sadeleştirilmiş bir kişisel bilgisayar olan iMac'i tanıttı ve bu da büyük ilgi gördü.

* Ocak 2000'de Steve Jobs kalıcı CEO olarak atandı.

* 9 Ocak 2001'de iTunes müzik hizmeti tanıtıldı ve müzik dünyasında bir devrim yarattı.

* 23 Ekim 2001'de iPod MP3 çalar piyasaya sürüldü ve müzik dinleme deneyimini tamamen değiştirdi.

* Ocak 2003'te Apple, Safari web tarayıcısını kullanıma sundu ve internet deneyimini geliştirdi.

* 28 Nisan 2003'te iTunes Music Store, müziği dijital olarak satın almayı ve indirmeyi mümkün kılan bir hizmet olarak tanıtıldı.

* Ocak 2006'da Apple, Intel tabanlı bilgisayarlar olan iMac ve MacBook Pro'yu piyasaya sürerek performansı artırdı.

* 9 Ocak 2007'de iPhone piyasaya sürüldü ve akıllı telefon dünyasını baştan aşağı değiştirdi.

* Mart 2007'de Apple TV, televizyon izleme deneyimini dönüştürdü ve mağazalarda satışa sunuldu.

* 27 Ocak 2010'da iPad, tablet bilgisayarların öncüsü olarak lanse edildi ve büyük bir başarı elde etti.

* 6 Haziran 2011'de Apple, çevrimiçi medya depolama sistemi iCloud'ı duyurdu ve veri depolama alanında yeni bir dönem başlattı.

* 24 Ağustos 2011'de Steve Jobs CEO olarak istifa etti ve yerine Tim Cook geçti.

* 5 Ekim 2011'de Steve Jobs kansere yenik düştü ve dünya, teknoloji dehasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

* 6 Şubat 2013'te Apple, iTunes'un 25 milyar şarkı satışını aşarak müzik dünyasında önemli bir kilometre taşına ulaştı.

* 28 Mayıs 2014'te Apple, ünlü müzik şirketi Beats'i 3 milyar dolara satın alarak müzik endüstrisinde güçlü bir adım attı.

* 9 Haziran 2014'te Apple, hisse senedi bölünmesi yaparak daha düşük fiyata ulaşılabilir hale getirdi.

* 9 Eylül 2014'te Apple Watch adlı giyilebilir cihazı tanıttı ve giyilebilir teknoloji piyasasında liderlik rolünü üstlendi.

* 16 Aralık 2014'te Apple, müzik endüstrisindeki rekabet konusunda açılan davalardan birini kazandı ve müşterilere özgür seçim hakkı sağlandı.

* 8 Haziran 2015'te Apple Music adlı yayın akışı hizmetini tanıttı ve müzik dünyasındaki dijital dönüşümü hızlandırdı.

* 3 Şubat 2016'da Apple, başka bir şirketin patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 626 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

* 16 Şubat 2016'da Apple, FBI'ın San Bernardino saldırganının iPhone'unu hacklemesi için yardım talebini reddetti ve güvenlik ve gizlilik konusundaki duruşunu açıkladı.

* 28 Mart 2016'da Adalet Bakanlığı, FBI'ın San Bernardino saldırganının iPhone'undaki verileri kurtardığını ve artık Apple'ın yardımına ihtiyaç olmadığını açıkladı.

* 30 Ağustos 2016'da Avrupa Birliği, Apple'ın İrlanda'ya 14.5 milyar dolar geri ödeme yapmasını kararlaştırdı ve vergi konusundaki tartışmaları başlattı.

* 12 Eylül 2017'de Apple, iPhone 8 ve iPhone X ile kablosuz şarjı destekleyen yeni modellerini tanıttı ve teknoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.

* 21 Aralık 2017'de Apple, eski iPhone'ların pil sorunlarına ilişkin şeffaf bir açıklama yaparak müşterilerin tepkisini dindirmeye çalıştı.

* 28 Aralık 2017'de Apple, eski iPhone'ların performansını yavaşlatan güncellemeler nedeniyle müşterilere özür diledi ve pil değişimi hizmetini ucuzlatarak telafi etti.

* 15 Haziran 2018'de Apple, Oprah Winfrey ile işbirliği yaparak yeni içerikler oluşturmak için anlaşma imzaladı ve medya endüstrisindeki etkisini artırdı.

* 2 Ağustos 2018'de Apple, değeri 1 trilyon doları aşan ilk Amerikan şirketi oldu ve ekonomideki önemini pekiştirdi.

* 10 Ekim 2019'da Apple, Hong Kong protestocularının kullanıcıları takip eden bir harita uygulamasını çekme kararını savundu ve gizlilik ve güvenlik konularında duruşunu korudu.

* 1 Kasım 2019'da Apple TV+, orijinal içerikler sunan bir yayın akışı hizmetini tanıttı ve eğlence dünyasında yeni bir dönem başlattı.

* 4 Kasım 2019'da Apple, iPhone pil sorunları hakkındaki soruşturmayı çözmek için 113 milyon dolar ödeme yaparak müşteri güvenini sağlamlaştırdı.

* 14 Aralık 2020'de Apple Fitness+, Apple Watch etrafında oluşturulan bir hizmeti duyurdu ve sağlık ve spor alanında etkisini genişletti.

* 23 Kasım 2021'de Apple, NSO Group ve ana şirketine karşı bir dava açarak, casus yazılımının müşterileri izlemek için kullanıldığını iddia ederek müşterilerinin güvenliğini korumak için önlemler aldı.

* 3 Ocak 2022'de Apple, değeri 3 trilyon doları aşarak dünyanın ilk 3 trilyon dolarlık şirketi oldu ve teknoloji dünyasında büyük bir başarı elde etti.

* 10 Mayıs 2022'de Apple, iPod'un üretimini sonlandıracağını açıkladı ve müzik dünyasındaki değişen trendlere uyum sağladı.

* 18 Haziran 2022'de Maryland'daki çalışanlar, Apple'ın ABD mağazalarında ilk kez bir işçi birliği kurmaya karar verdiler ve işçi hakları konusunda dikkat çektiler.

* 30 Haziran 2023'te Apple'ın hisse senedi değeri 3 trilyon dolara ulaştı ve bu, teknoloji sektöründeki en önemli kilometre taşlarından biri oldu.