Mekke

Hacı adaylarının Arafat ziyareti kapsamında hazırlıklar tamamlandı.

Suudi Arabistanlı yetkililerden edinilen bilgiye göre, herhangi bir olumsuzluk veya izdiham yaşanmaması için alınan birçok tedbirin arasında, dron ve helikopter kullanımı da bulunuyor.

Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda yer alan Arafat, helikopterler ve dronlarla havadan takip edilecek. Alınan görüntülerin anlık incelenerek olası bir olumsuzluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Akıllı robot" Zumba da görev alacak

Arafat'ta bu yıl yeni bir uygulamanın da hayata geçirileceği belirtildi.

Geçen sene ilk kez pilot olarak uygulanan proje kapsamında, bölgede elektrikli skuterler de hacılara hizmet verecek. Cep telefonlarına indirecekleri uygulamayla araçları kullanabilecek hacılar, Müzdelife-Mina ve Mescid-i Haram arasında bundan yararlanabilecek. Engelli veya yaşlı hacılar için özel elektrikli araçlar da bölgede görev yapacak.

Öte yandan, gelecek yıllarda yapay zekaya sahip robotların da hacı adaylarına ve umre yapacak ziyaretçilere hizmet vermesi planlanıyor. Yapay zeka interaktif hizmet robotu Zumba'nın, ziyaret alanlarında hacı adaylarının yönlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Aralarında Türkçenin de bulunduğu birçok dilde sesli hizmet verebilen "akıllı robot" Zumba'nın, gelecek yıllarda hizmet vermeye başlamasının hedeflendiği bildirildi.