Iğdır

Iğdır'da Aras Nehri çevresindeki memeli türleri, foto ve gece görüşlü video kapanlarla tespit edilip kayıt altına alınıyor.

KuzeyDoğa Derneği, Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan Aras Nehri civarında sürdürdüğü kuş gözlemlerinin yanı sıra memeli türlerini de takip ediyor.

Bugüne kadarki çalışmalarda 313 kuş türünün yanı sıra birçok yaban hayvanının da yaşadığı tespit edilen nehir kıyısındaki alanlar, foto kapan ve gece görüşlü video kapanlarla izleniyor.

Bu yıl başlanan ve geliştirilmesi hedeflenen çalışmalar kapsamında tilki, kurt, çakal, sansar, domuz, Arap tavşanı, fare ve görülmesi zor olan hayvanlardan porsuk görüntülendi.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, foto kapanlar sayesinde ilgi çekici türlerin kayıt altına alındığını söyledi.

Aras Nehri'ni ve yakınındaki kıyı alanlarını birçok türün kullandığını ifade eden Şekercioğlu, "Burada özellikle kuşlara odaklıyız ama diğer canlı türlerini de sürekli kaydediyoruz. Çok iyi bir ekibimiz var, gözlemleriyle her türlü canlıyı kaydediyorlar." dedi.

"Hoş görüntüler ortaya çıkıyor"

Görülen türlerin videolarının ayrıntılarıyla kayıt altına alındığını anlatan Şekercioğlu, "Kurduğumuz gece görüşüyle alandaki Arap tavşanı ve diğer canlıları da görebiliyoruz. Bunun yanında bu sene foto kapanla da alanda görebildiğimiz canlıları da kaydediyoruz, özellikle videolarını alıyoruz ve hoş görüntüler ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Sansar, porsuk ve kuşların da videolara yansıdığını, alanda yaşadığı bilinen su samurunu da görüntülemeye çalıştıklarını dile getiren Şekercioğlu, şunları kaydetti:

"Foto kapana takılan özellikle memeli türlerini derliyoruz. Onlar da bölgenin sadece kuşlar açısından değil memeliler açısından da çok önemli bir habitat olduğunu gösteriyor. Daha düzenli olarak devam etmeyi düşünüyoruz. Bu sezon enteresan görüntüler ve türler kaydettiğimiz için seneye sayıları artırarak daha düzenli takip etmeyi düşünüyoruz. Görüntülenen türlerden porsuk yaygın bir türümüz, Türkiye’nin büyük bir kısmında var ama gececi ve çekingen olduğu için görüntülemek herkese nasip olmaz. Onu da görüntülediğimiz için mutluyuz."

AA