İSTANBUL (AA) - Aras Spor Kadın Voleybol Kulübü, sezonun açılış maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklediği kız çocuklarına destek verdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Sultanlar Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayan Aras Spor, sezona toplumsal duyarlılığını gösteren bir adımla başladı.

Ligin açılışına ev sahipliği yapan İzmir, bu kez sadece spor heyecanına değil, toplumsal farkındalık, birliktelik ve dayanışma ruhunun öne çıktığı özel bir buluşmaya sahne oldu.



Sporu, sadece bir rekabet alanı değil, toplumla güçlü bağlar kuran bir dayanışma zemini olarak gören Aras Spor, açılış maçında iyilik ve farkındalık mesajı taşıyan iki özel davetle voleybolun birleştirici gücünü gösterdi.



Yaşanan orman yangınlarında büyük bir özveriyle görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, Aras Spor Kulübü'nün davetiyle maçı tribünden izledi. Karşılaşma öncesinde düzenlenen özel törende, itfaiyeciler alkışlar eşliğinde sahaya davet edilerek gösterdikleri cesaret ve fedakarlık için teşekkür plaketiyle onurlandırıldı.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışma kapsamında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklediği 25 kız çocuğu, maçı tribünden takip etmenin yanı sıra oyuncularla tanışma fırsatı buldu. Kulüp, sezon boyunca iç saha maçlarında tribünlerin bir bölümünü bu çocuklara ayırmaya devam edecek.

Aras Spor Kulübü, yeni sezon açılışında İzmir seyircisi için yüz boyama etkinliği ve manşet yarışması da düzenledi. İzmir'in değerlerini yaşatmak amacıyla geçen sene deplasmanlara şehrin geleneksel lezzeti boyozu götüren Aras Spor Kulübü, bu yıl ise Bornova Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü'nün (Border GSK) katkılarıyla zeybek oyununu sahaya taşıdı.



- Voleybolun birleştirici gücüyle topluma ilham

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, sezonun ilk maçında hem sahada hem saha dışında fark yarattıklarını belirtti.

Türk voleybolunda birleştirici bir güç olmayı, samimi bir anlayışla sporcuları, taraftarları ve tüm paydaşları tutkuyla bir araya getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Burkutoğlu, toplumsal sorumluluk bilinciyle şekillenen anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini aktardı.



Burkutoğlu, 'Yangın bölgelerinde canla başla görev yapan kahraman itfaiyecilerimizi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen kız çocuklarımızı aramızda ağırlamak, bizim için sadece bir davet değil, toplumsal dayanışmayı büyüten önemli bir adım oldu. Parkeye birlikte çıktığımız bu kahraman ekip, inandığımız topluluk ruhunun en güzel yansıması. Onlardan ilham almak ve onları gönülden alkışlamak için bu ilk maçın en doğru an olduğunu düşündük.' değerlendirmesini yaptı.

Sezonu İzmir'de seyircileriyle anlamlı bir şekilde açmanın kendileri için kıymetli olduğunu aktaran Burkutoğlu, şunları kaydetti:

'Aras Spor Kulübü olarak sahaya attığımız her adımda, hem sporun gelişimine katkı sunmayı hem de topluma değer kazandırmayı önceliklendiriyoruz. Çünkü inandığımız topluluk ruhu yalnızca bir formanın etrafında toplanarak değil, cesareti ve özveriyi örnek alarak, birbirinden ilham alarak ve bu değerleri çoğaltarak güçlenir. Bu anlayışla, geleceğe daha güçlü, kapsayıcı bir spor kültürü bırakmak için çalışıyoruz. Yeni sezonda yapacağımız maçlarımızda tribünlerimizi iyilik, duyarlılık ve birlikte başarmanın coşkusuyla buluşturacağız.'

