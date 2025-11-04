ARDAHAN (AA) - Ardahan'da öğrenciler, 'Yeşil vatan' temasıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yeşil vatan' teması ve 'Benim okulum geleceğe çare' sloganıyla başlattığı proje kapsamında, Ardahan Çamlıçatak kara yolunun ormanlık mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlik öncesi öğrenciler Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden fidanların dikimi konusunda teknik bilgi aldı.

Jandarma ve polisin de katıldığı etkinlikte dikilen fidanlara can suyu verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, programın Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliği Öğrenci Hatıra Ormanı'nda öğrencilerle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çiçek, 'Bugün burada toprakla buluşturduğumuz fidanlar, geleceğe nefes olacak. Ancak öğrencilerimizle birlikte yapmak ayrıca önemli. Dikilen her fidana öğrencilerimiz can suyu verdi. Hem fidanları toprakla buluşturduk hem çocuklarımız çevre bilinci konusunda bilgilendirildi. Bizzat bunu yaşayarak yaptılar. Bu ve benzeri etkinliklerle öğrencilerimiz küçük yaşta kazanımlar elde ediyorlar. Dolayısıyla çevre duyarlılığına katkı sunan başta öğrencilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim.' dedi.



