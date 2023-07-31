İSTANBUL - YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri üniversite arayışına başladı. ARGEM sınava hazırlık sürecinde de yalnız bırakmadığı öğrencilerin bu süreçte de yanında oluyor. Öğrencilere, aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yapmaları konusunda uzman danışmanlar ile yardımcı oluyor. Bolluca ARGEM ve Hadımköy Kitap Kafe’de bulunan danışmanlar, üniversite tercihleri için son gün olan 8 Ağustos’a kadar ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Danışmanlık hizmeti hafta sonları da devam edecek. ARGEM danışmanları bu süreçte üniversite arayışında olan adaylara rehberlik ederek, onların ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda bilinçli bir şekilde tercih yapmalarına katkı sağlıyor. Tercih robotu ile öğrencilerin puanına en uygun üniversiteler listeleniyor ve öğrencilerin soruları cevaplandırılıyor.

“İstediğim bölüme, istediğim üniversiteye gittim”

Üniversite tercihleri yaparken ARGEM’den destek aldığını söyleyen İrem Nur Güngör, “İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Yazılım Mühendisliği okuyorum. Ben zaten burada hazırlanmıştım. Buranın verdiği faydalardan yararlandım. Şimdi de benim kız kardeşim üniversite sınavına girdi. Onun tercihi için de buraya geldik. Kendim tercih yaparken de kafamda çok fazla soru vardı, bunların cevaplarını burada alarak istediğim bölüme, istediğim üniversiteye gittim.” dedi.

13 yıldır ARGEM’de Kimya Öğretmenliği yapan Arif Aydın “Burada öğrencilerimizi üniversiteye giriş sınavına hazırlıyoruz. Şu anda da tercih maratonu başladı. Burada kendi alanında uzman hocalarımızla, öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Bizden bilgi almak, faydalanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da biz tercih süreci boyunca Bolluca ARGEM ve Hadımköy Kitap Kafe’de olacağız herkesi bekleriz.” dedi.



HABER: METE YILMAZ