İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, LGS sınavı öncesi ve sonrasında, sınava giren öğrencilere okullarının önünde ikram dağıtımında bulundu. İkram dağıtımı, öğrencilerin sınav öncesi ve sonrasında rahatlamaları ve motivasyonlarını yüksek tutmalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirildi. LGS sınavının yapılacağı okulların önünde öğrencilere su, meyve suyu ve atıştırmalıklar dağıtıldı. Arnavutköy Belediyesi’nin gençlere yönelik eğitim ve öğretim desteği sadece sınav dönemlerinde değil, yıl boyunca devam etti. Arnavutköy Belediyesi, Gençlik Eğitim Merkezi (ARGEM) ile öğrencilere ücretsiz dersler, deneme sınavları, rehberlik hizmetleri ve motivasyon programları gibi birçok imkan sundu.

“Sınava girerek büyük cesaret örneği gösterdiler”

LGS sınavına giren öğrencileri tebrik eden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “ LGS sınavına giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz, bu sınava girerek büyük bir cesaret örneği gösterdiler. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak, eğitimin her alanında gençlerimizin yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

HABER: METE YILMAZ