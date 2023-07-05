İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediye binasına işlem yapmaya gelen vatandaşlara belirli zaman aralıkları ile çay ve kahve ikramında bulunuyor. Böylece vatandaşlar işlemlerini sıcak bir ortamda yapabiliyor. Vatandaşları rahat hissettirmek amacıyla başlatılan bu uygulama, Arnavutköy Belediyesi'nin misafirperverlik anlayışını da yansıtıyor. Belediye, vatandaşlara çay veya kahve eşliğinde belediye hizmetleri hakkında bilgi alma ve belediye yetkilileriyle iletişim kurma fırsatı da sunuyor. Bu ikramlar, belediyeye işlem yapmaya gelen vatandaşlar arasında olumlu tepkiler alıyor. Vatandaşların gündelik streslerinden uzaklaşmalarına ve biraz dinlenmelerine olanak tanıyan bu uygulama, belediye hizmetlerine olan katılımı artırmaya ve belediye ile vatandaşlar arasında daha sıcak bir ilişki kurulmasına yardımcı oluyor.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı bu uygulamanın amacının vatandaşlara yönelik hizmet kalitesini artırmak ve belediyeyi ziyaret eden herkesin güler yüzle karşılanmasını sağlamak olduğunu belirtiyor.

HABER: METE YILMAZ