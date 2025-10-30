HATAY (AA) - arsaVev Yönetim Kurulu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde sekiz oyuncusunu kaybettikten sonra yeniden kurulan arsaVev Hatay Voleybol Spor Kulübü sporcularıyla buluştu.

Hatay Voleybol Spor Kulübünün, isim sponsoru olan arsaVev'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında geldiği Hatay'da, ilk olarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'i ziyaret etti.

Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu daha sonra kentteki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.

Kutlamaların ardından Öztürk, Voleybol Kadınlar 2. Ligi takımlarından arsaVev Hatay Voleybol ile Sibanet Kozan İmamoğlu Spor'un, Hatay Merkez Salonu'ndaki mücadelesini takip etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Öztürk, kuruldukları günden bu yana kadın sporlarına desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

Hatay Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın da ana sponsoru olduklarını hatırlatan Öztürk, '6 Şubat 2023'te yaşanan afetten sonra 8 oyuncusunu yitirmiş, kalan oyuncuların da anne, baba ve kardeşlerini yitirdiği takım bana teklif olarak geldiğinde bir saniye bile düşünmeden yaptığım işlerden birisiydi. Bugün de onları ilk defa ziyaret etme şansım oldu.' diye konuştu.

Öztürk, ziyaret programlarının 29 Ekim'e denk gelmesinin güne ayrı bir anlam kattığını ifade etti.

Hatay'ın da arsaVev Hatay Kadın Voleybol Takımı'nın da yeniden küllerinden doğduğunu belirten Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Şehrin gerçekten umuda ve morale ihtiyacı var. Bizim katkılarımız sadece kızlarımıza değil, inşallah aynı zamanda şehre de bir umut ve moral olur. Hatay halkının da bizim bu duygusal yürüyüşümüze destek olmalarını bekliyoruz. Sadece Hatay değil, tüm Türk halkını desteğe bekliyoruz çünkü burada yaralar sarılmış bir yere gelinmiş ama hala yapılacak işler var.'

Öztürk, arsaVev Hatay Kadın Voleybol Takımı'nın 1. Lig'e yükseleceğine inandıklarını belirtti.

arsaVev Hatay Kadın Voleybol Takımı Başkanı Mehmet Bekmez de desteklerinden dolayı arsaVev yönetimine teşekkür etti.

Depremlerin ardından arsaVev'in yanlarında durmasıyla takımı toparlayabildiklerini anlatan Bekmez, 'Bu bizim için çok kıymetliydi. Şehrin, deprem sonrasındaki kalkınması ve genç kızlarımızın spora tekrar devam edebilmeleri adına önemli bir katkı sundular.' dedi.

Öte yandan mücadele Sibanet Kozan İmamoğlu Spor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.