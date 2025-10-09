MALATYA (AA) - Yaklaşık bir asırdır kazı çalışmaları süren Arslantepe Höyüğü, Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

Roma La Sapienza Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen kazılarda 1976'da höyüğün saray kısmında yaklaşık 5 bin 500 yıllık olduğu belirlenen 9 kılıç gün yüzüne çıkarıldı.

Dünyanın bulunan en eski kılıçları olduğu belirtilen 9 kılıç, o dönemdeki askeri sistem hakkında bilgi veriyor.

Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki kılıçların üçünde gümüş işlemeli kabzalar bulunuyor. Kılıçlar, devletleşme sürecinin sembolü olarak da değerlendiriliyor.

Malatya Müzesi Müdürü Murat Ata, AA muhabirine, Arslantepe Höyüğü'nden çıkarılan kılıçların bölge ve dünya arkeolojisi açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Ata, 'Bu eserler, dönemin en önemli teknolojisini yansıtmaktadır. Milattan Önce 3 bin 400 yıllarına tarihlenen bu kılıçlar, bakır ve arsenik karışımlı olup üzerlerinde gümüş işlemeli motifler bulunmaktadır. 6 kılıcımız geçici olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergileniyor, üç kılıcı ise Malatya'da sergiliyoruz.' dedi.

Ata, Malatya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan kılıçların bundan sonra Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Okan Coşkun