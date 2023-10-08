Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda düzenlenen organizasyonun sekizinci gününde erkeklerde yer aleti, kulplu beygir ve halka, kadınlarda ise atlama masası ile asimetrik paralel finalleri yapıldı.

Erkekler yer aletinde İsrailli Artem Dolgopyat 14.866 puanla altın, Japon Kazuki Minami 14.666 puanla gümüş, Kazak Milad Karimi 14.600 puanla bronz madalya kazandı.

Kulplu beygirde son dünya şampiyonu İrlandalı Rhys McClenaghan 15.100 puanla yine altın madalya kazanırken, ABD'li Khoi Young 14.966 puanla ikinci, Ürdünlü Ahmad Abu Al Soud 14.633 puanla üçüncü oldu.

Halkada ise Çinli Yang Liu 15.233 puanla altın madalyaya sahip olurken, Yunan Eleftherios Petrounias 15.066 puanla gümüş, bir diğer Çinli Hao You 14.833 puanla bronz madalya elde etti.

ABD'li Simone Biles ve Brezilyalı Rebeca Andrade madalyaları kazanmaya devam ediyor

Kadınlar atlama masasında ise Brezilyalı Rebeca Andrade, 14.750 puanla altın madalya kazanırken, ABD'li Simone Biles ise 14.549 puanla gümüş madalya elde etti. Güney Koreli Seojeong Yeo ise 14.416 puanla bronz madalya ulaştı.

Biles, dün kadınlar genel tasnifte altın, Andrade ise gümüş madalya kazanmıştı.

Kadınlar asimetrik paralelde ise Çinli Qiyuan Qiu 15.100 puanla birinci, Cezayirli Kaylia Nemour 15.033 puanla ikinci, ABD'li Shilese Jones de 14.766 puanla üçüncü oldu.

Yarın organizasyonun son gününde kadınlarda denge ve yer aleti, erkeklerde ise atlama masası, paralel bar ve barfikste final heyecanı yaşanacak.