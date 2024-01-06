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Toprak kayması yüzünden çok sayıda köy yolunun da ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Heyelanlar yüzünden Artvin-Ardahan kara yolunda da ulaşım sağlanamıyor. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerince başlatılan yol açma çalışması sürüyor.

Öte yandan Artvin-Ardahan kara yolunun 12 ve 26. kilometreleri arasındaki farklı noktalarda heyelan lar meydana geldi.

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Artvin genelinde gün boyu aralıklarla etkili olan yağış dolayısıyla Artvin-Erzurum kara yolunun 6. kilometresinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi Deriner Tüneli girişini kapattı.

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