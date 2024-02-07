Artvin

Kentte etkili olan sağanak sonucu gece yamaçlardan koparak sürüklenen toprak, kaya kütleleri ile ağaçlar, Artvin-Hopa kara yolunun 20. ve 35. kilometreleri, Borçka-Murgul kara yolunun ise farklı noktalarını ulaşıma kapattı.

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Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından, yollarda ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yoğun kar nedeniyle kapanan Artvin-Ardahan kara yolunun ulaşıma açılması için Sahara Geçidi'nde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA