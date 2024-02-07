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Öte yandan, yoğun kar nedeniyle kapanan Artvin-Ardahan kara yolunun ulaşıma açılması için Sahara Geçidi'nde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kentte etkili olan sağanak sonucu gece yamaçlardan koparak sürüklenen toprak, kaya kütleleri ile ağaçlar, Artvin-Hopa kara yolunun 20. ve 35. kilometreleri, Borçka-Murgul kara yolunun ise farklı noktalarını ulaşıma kapattı.

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