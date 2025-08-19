HABER: FUNDA AKOSMAN



Yıllardır eğitim dünyasının içinde yer alan, öğrencilerin ve ailelerin güven duyduğu isimlerden Eğitimci Arzu Öztürk, şimdi bilgi ve deneyimlerini ekranlara taşıyor. Beyaz TV’de her cumartesi saat 11.00’de izleyiciyle buluşan “Eğitim Yolculuğu” programı, sınavlara hazırlanan öğrencilerin hem akademik hem de psikolojik olarak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Programda, eğitim alanındaki uzman konuklar ve akademisyenler ağırlanıyor. Konular; sınav hazırlık stratejilerinden motivasyon tekniklerine, öğrenci psikolojisinden ailelerin çocuklarına daha etkili destek olabilme yollarına kadar geniş bir yelpazede ele alınıyor.

Arzu Öztürk, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Aydın Kurs ve Kurtköy Aydın Kursun yanı sıra Aydın Yayınları ve Miray Yayınlarının da kurucusu olarak eğitime gönül vermiş bir isim. Amacını ise şu sözlerle özetliyor:

“Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebilmesi ve yaşam yolculuklarında daha mutlu ve başarılı olabilmeleri için çalışıyorum. Ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin çok yönlü gelişimini sağlamak; geleceğin eğitimle geleceğine inanmak en büyük motivasyonum.”

“Eğitim Yolculuğu” yalnızca öğrencileri değil, aileleri ve eğitimcileri de kapsayan çok yönlü bir rehber olma misyonuyla ekrana geliyor. Arzu Öztürk, “Her şey insana bağlı, insanın gelişimi ise eğitimle başlar” diyerek çıktığı bu yolda, toplumu bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Geleceğin eğitimle şekilleneceğine inanan herkes için “Eğitim Yolculuğu”, cumartesi sabahlarının vazgeçilmez programı olmaya aday.