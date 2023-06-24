Paris

ASELSAN, dünyanın önde gelen havacılık buluşmalarından Paris Airshow'da hava platformları için geliştirdiği mühimmat, aviyonik ve elektro optik ürünler başta olmak üzere bir dizi çözümünü sergiledi.

Bu ürünler arasında TOLUN Minyatür Bomba, TOLUN IIR Güdümlü Minyatür Bomba, Çoklu Taşıma Salanı SADAK-4T, GÖZDE ve LGK-82 güdüm kiti yer aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN'ın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile geliştirme ve üretim sözleşmelerini imzaladığı TOLUN için yalın üretim hattı kuruldu ve seri üretime başlandı. TOLUN'un kullanım konseptine uygun sertifikasyon testlerinin temmuz ayında tamamlanarak teslimata başlanması hedefleniyor. TOLUN'un geliştirme sürecinde, F-16 ve Bayraktar AKINCI taarruzi insansız hava aracı ile başarılı atış testleri gerçekleştirildi.

TOLUN, hava platformundan çoklu taşıma salanıyla atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen INS/GPS güdümlü bir mühimmat olarak geliştirildi.

100 kilometre menzile sahip TOLUN, hem delici etkinlikli (1 metre kalınlıklı beton engeli delebilen) hem de parçacık etkili harp başlığı varyantlara sahip bulunuyor. TOLUN, bu yüksek etkinlikleri gerçekleştirirken düşük ikincil hasar etkisi gösteriyor.

ASELSAN, minyatür bomba projesiyle akıllı çoklu taşıma salanı da geliştirdi. Çoklu taşıma salanı SADAK-4T ile F-16 uçaklarının kanat altlarına dörder adet minyatür bomba taşıyan birer çoklu salan yerleştirilebiliyor. Böylece aynı anda çoklu hedef angajmanı ile oyun değiştirici bir kabiliyet oluşturuluyor. SADAK'ın 2'li versiyonu da bulunurken TOLUN kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak tekli şekilde kullanılabiliyor. ASELSAN, aynı zamanda genel maksat bombaları için çoklu kullanım konseptine uygun salan geliştirmek için çalışmalara devam ediyor.

Kızılötesi arayıcı başlıklı TOLUN yıl sonunda

ASELSAN minyatür bombanın seri üretim çalışmalarını sürdürürken mühimmatın varyantlarını geliştirmek için de faaliyetler yürütüyor.

Kızılötesi arayıcı başlıklı "Man-in-the-Loop" özellikli minyatür bomba (IIR Minyatür Bomba) varyantının bu yıl sonunda kalifiye olması hedefleniyor.

Kızılötesi arayıcı başlık sayesinde minyatür bomba, geçmiş varyantta olduğu gibi sadece hareketsiz hedeflere değil, hareketli hedeflere karşı da etkili bir mühimmat olacak.

Man-in-the-Loop özelliğiyle pilotla mühimmatın etkileşimi sağlanırken anlık olarak hedef güncellenmesi yapılabilecek.

Kızılötesi arayıcı başlıklı minyatür bomba için ASELSAN öz kaynaklarıyla tasarım süreci devam ediyor. Tasarımın tamamlanmasıyla yer ve uçuş testleri gerçekleştirilecek.

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin "GÖZDE"si

TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti de SSB ile imzalanan sözleşme kapsamında envantere girmeye başladı.

GÖZDE, 500 libre sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 kilometre/saat) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.

GÖZDE güdüm kiti, F-16 ve F-4 uçakları için sertifiye edildi, Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegrasyon çalışmaları ise devam ediyor.

AA