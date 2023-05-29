Bir çok ünlü sanatçı ile yaptığı röportajlarıyla magazin camiasında adını duyuran Aslan Sayım radyoculuk ve gazetecilik kariyerinin yanına şarkıcılığı da eklemeyi başardı. Sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan Ah Be Güzelim isimli şarkıyı 1998 yılında Hülya Avşar tarafından seslendirilmişti.

Sezen Aksu ve Hülya Avşar tutkusu ile kolları sıvayan Aslan Sayım aranjörü İle bir araya gelerek şarkının daha hareketli ve eğlenceli olması için Arı Gemci tarafından yeniden revize edilerek düzenlendi. Aslan Sayım klibi için daha öncede çalıştığı yönetmen Enes Bilal Taşçı ile çalıştı. Klip hazırlığı için Ventus Güzellik merkezi Dilek Çelik ile Aslan Sayım’ın tüm görsel bakımları tamamlandı. Klip makyajı ise Cesur Albayrak tarafından yapıldı. Aslan Sayım’ın klip styling Can Akın üstlendi. İddalı tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Aslan Sayım Grand Müzik ile anlaştı. Aslan Sayım’ın yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yayında. Ah Be Güzelim isimli Klibi Youtube Grand müzik kanalında ve tüm medyada yayında.