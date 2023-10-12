Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu tünellerin hizmete açılışının birinci yılını değerlendirdi.

Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerinin bir yıl önce bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünelleri ile 12,1 kilometrelik mevcut yolu, 2,5 kilometre kısaltarak 9,6 kilometreye düşürdük. Yol ve tünellerin tamamlanmasıyla Kaz Dağları geçişini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Bir yıl önce bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Ayrıca proje ile zamandan 269 milyon lira, akaryakıttan 40 milyon lira olmak üzere toplam da 309 milyon lira tasarruf edildi, karbon salınımı da 5 bin ton azaltıldı."

"Trafik güvenliği ve sürüş konforu artırıldı"

Uraloğlu, Çanakkale'nin Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi'ni de dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğuna işaret ederek, 1915 Çanakkale Köprüsü ile kıtalar arası kesintisiz kara yolu geçişinin sağlandığına işaret etti.

Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünelleri ile de Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yollarında bölünmüş yol bütünlüğünün temin edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Assos ve Troya tünelleri ile Kaz Dağları'nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilmiştir. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılmıştır. 9,6 kilometrelik yol kesiminin 5,7 kilometresi tünellerle geçilerek, Kaz Dağları'nın doğasının korunması sağlanmıştır. Ayrıca, güzergah üzerinde belirlenen noktalarda 1575 metrelik motosiklet koruyucu otokorkuluk sistemi monte edilerek motosiklet trafiğinin güvenliği artırılmıştır."

Tünellerin giriş ve çıkışlarında bulunan, Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren kaplama ve rölyeflerin, tünelleri kullananlara Çanakkale'de yazılan destanı hatırlattığını belirten Uraloğlu, "Ecdadımızın gösterdiği kahramanlığa sahne olan Çanakkale'mize ve ülkemizin tüm şehirlerine yakışır projeler yaparak, atalarımızın mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ayvacık–Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerinin yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.