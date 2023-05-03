Ankara

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İrfan Neziroğlu, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına ise Özgür Gökmen atandı.

Bankacılık Düzenlenme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine Ahmet Aksu, Süleyman Çelik ve Mehmet Ertürkmen getirildi.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Levent Tuğ, Elazığ Bölge Müdürlüğüne Necdet Uca, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclis Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Genel Müdür Yardımcılığına ise İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi atandı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alınırken, bu göreve Nurullah Pervaneli, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne ise Yavuz Güner getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılıklarına İbrahim Halil Sözmen ve Şerafettin Çakal'ın atamaları yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığına personel alımı ilanı Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığına mühendis alımı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatına 20 mühendis alımı yapacak.

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı esas alınarak belirtilen sayının 3 katı kadar aday arasından, başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacak.

Alımı yapılacak 20 kişiden 18'inin, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği programlarından mezun olması, 2'sinin ise adli bilişim mühendisliği lisans programlarından mezun olması ve 2022 yılında yapılan KPSS sınavından en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Müracaatlar, 2-12 Mayıs tarihlerinde DİBBYS programı üzerinden "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla yapılabiliyor.

Sözlü sınav ise Ankara'da gerçekleştirilecek.

AA