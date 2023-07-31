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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 6 Şubat depremini unutmak mümkün değil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 6 Şubat depremini unutmak mümkün değil

Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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