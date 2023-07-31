İstanbul

Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA