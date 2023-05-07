İSTANBUL - Sabah sporu; Mevlana Mahallesi 30 Ağustos Parkı, Atatürk Mahallesi Heykel Parkı, Fetih Mahallesi Buhara Parkı, Esatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı, Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı'nda düzenleniyor.

Sabah sporunun yapıldığı parkların programı

Mevlana Mahallesi

30 Ağustos Parkı

Hafta içi her gün sabah: 08.00

Atatürk Mahallesi

Heykel Parkı

Pazartesi – Çarşamba – Cuma sabah: 09.10

Fetih Mahallesi

Buhara Parkı

Lale sitesinin 30 yıllık tapu sorunu çözüldü Lale sitesinin 30 yıllık tapu sorunu çözüldü

Hafta içi her gün sabah: 08.00

Esatpaşa Mahallesi

Mehmet Akif Ersoy Parkı – Halı saha (Yunus Emre Camii Yanı)

Pazartesi – Çarşamba – Cuma: 09.15

Mustafa Kemal Mahallesi

Deniz Gezmiş Deprem Parkı - Hafta içi her gün: 08.30

HABER: BÜLENT ÇAMCI 