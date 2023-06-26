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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Örs getirildi.

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