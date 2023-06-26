Ankara

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Örs getirildi.

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AA