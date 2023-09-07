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Yarışmalara, toplam 40 branşta, 8 kadın, 8 erkek takımı olmak üzere 16 ekipten 315 sporcu katıldı.

Erkeklerde de birinciliği Fenerbahçe elde ederken, ENKA ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada ligi tamamladı.

Kadınlarda, Fenerbahçe birinci, ENKA ikinci, Batman Petrolspor Kulübü ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Fenerbahçe, ENKA, Batman Petrolspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Gaziemir Belediyespor Kulübü ve Mardin Belediyespor Kulübü yarıştı.

İzmir Atatürk Stadı Atletizm Sahası'nda yapılan yarışmalarda, erkeklerde Fenerbahçe , ENKA, Galatasaray, Batman Petrolspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) Spor Gücü ve Mardin Atletizm Spor Kulübü mücadele etti.

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