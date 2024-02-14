Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan 55 kiloda Tuba Demir ile 59 kiloda Eda Tekin, organizasyona veda etti.

Yasemin Adar Yiğit, 76 kilonun elemelerinde Bulgar Vanesa Stoyanova Georgieva'yı teknik üstünlükle, çeyrek finalde Pauline Denise Lecarpentier'i 7-3, yarı finalde de Macar Bernadett Nagy'yi tuşla yenerek finale yükseldi.

Buse Tosun Çavuşoğlu, yarın finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla mücadele edecek.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz , 55 kiloda Tuba Demir, 59 kiloda Eda Tekin, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit mindere çıktı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası 'nda kadınlarda üç milli güreşçi finale yükseldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.