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İlk yarısını 4-3 önde tamamladığı mücadelede rakibini 7-4 mağlup eden ay yıldızlılar, şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.

Milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki şampiyonanın 5-6'ıncılık klasman maçında Avusturya ile karşılaştı.

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