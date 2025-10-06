KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü, geniş kafileyle yer alacağı Antalya'da düzenlenecek Avrupa Sahil Sürat ve Uzun Mesafe Deniz Küreği Şampiyonası'nda başarıya odaklandı.



Manavgat ilçesinde 7-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübünden 1'i milli, 21 sporcuyla katılacak.

Sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Başiskele ilçesindeki Su Sporları Eğitim Merkezi'nde sabah ve akşam yaptıkları antrenmanlarla şampiyonaya hazırlandı.

İzmit Körfezi'nde gün doğumunu karşılayarak güne başlayan sporcular, kara çalışmalarını antrenör Ümmet Subaşı nezaretinde tesisin ergometre ve kondisyon merkezinde gerçekleştirdi.





- 'Türkiye'deki kulüpler arasında en geniş kadroyla katılan biziz'

Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü antrenörü Ümmet Subaşı, AA muhabirine, yaklaşık 27 yıldır kürek antrenörlüğü yaptığını, 2016'da kurdukları kulüple deniz küreğinde önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Türkiye'de 2010 yılından itibaren yaygınlaşan deniz küreği branşının, 2028 Olimpiyatları ile resmi olimpik spor dalı olacağını belirten Subaşı, bu branşta öncü kulüpler arasında yer aldıklarını kaydetti.

Subaşı, Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına değinerek, 'Ülkemizde yapılacak bu önemli yarışa, Türkiye'deki kulüpler arasında en geniş kadroyla katılan biziz. Avrupa'dan çok önemli kulüpler geliyor. İlk hedefimiz ilk 10 kulübün arasına girmek. Erkekler tek çifte kategorisinde 37 kulüp yarışacak. Bu kategoride ilk 10'a girmek bizim için büyük başarı olur.' diye konuştu.

Sporcularının çoğunun ilk kez uluslararası yarışma tecrübesi kazanacağını dile getiren Subaşı, yarışmanın uzun mesafe ayağının kulüplere, sahil sürat yarışlarının ise yalnızca milli sporculara açık olduğunu ifade etti.

Subaşı, kulüpten bu yıl milli takıma seçilen bir kadın sporcunun da sahil sürat yarışlarında Türkiye'yi temsil edeceğini belirterek, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kente kazandırılan modern tesis sayesinde milli sporcu sayısının önümüzdeki yıllarda artacağına inandığını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın su sporlarına, özellikle de kürek branşına önemli destek verdiğini vurgulayan Subaşı, 'Bu branşta ihtiyacımız olan tesis ve malzeme konusunda verilen destek küçümsenmeyecek kadar büyük. Yapılan tesis kürek sporunun çağ atlamasına sebep olacak, sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.





- Milli formayla ilk uluslararası sınav

Kocaeli Sümerspor adına deniz küreği branşında yarışan Zeynep Tunçel, milli takım formasıyla ilk uluslararası sınavına hazırlanmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

17 yaş altı milli takımda mücadele edeceğini belirten Tunçel, Avrupa Şampiyonası'na yoğun tempoda hazırlandıklarını, kulübüne ve kendine güveninin tam olduğunu anlattı.

Uzun antrenmanlar yaptığını, denizdeki çalışmasının ardından karada da ağırlık ve ergometre çalışmaya devam ettiğini dile getiren Tunçel, 'Hedeflerim, ilerleyen yıllarda da ülkemizi ve bayrağımızı tüm dünyaya tanıtıp Avrupa hatta Dünya Şampiyonasında ülkemizin adını duyurmak.' diye konuştu.

Sümerspor'un deneyimli sporcularından 18 yaşındaki Efe Subaşı ise deniz küreği branşında 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan tek sporcu olduğunu hatırlatarak, Avrupa Şampiyonası'nda da A finali görmeyi hedeflediğini söyledi.

Subaşı, 'Şampiyonaya farklı kategorilerde hazırlanıyoruz, tek çifte, iki çifte, dört çifte gibi ekip tekneleriyle antrenman yapıyoruz. Avrupa Şampiyonası var, A finali görmeyi ümit ediyorum kendi adıma, yani tek çiftede. Rakiplerim aşırı zor, olimpiyatta kürek çekmiş adamlar. Onlarla yarışmak da ayrı gurur verici diye düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.