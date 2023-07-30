Haber: Mert Osman Erman

O, Sicilya'nın başkenti Palermo'ya yakın Terrasini'de yaşıyor. Ada'nın güzel bir bölgesi - dik tepelerin beyaz kayalık sahillere dönüştüğü, derin mavinin ortasına daldığı.

Ancak Güney Avrupa'nın birçoğu gibi Sicilya - engebeli arazisi, düğümlü zeytin ağaçları ve gittikçe kötüleşen kuraklık nedeniyle, resim gibi güzel olduğu kadar yangına elverişli.

Bir yangın başladığında, vadileri, tarlaları ve ormanları hızla sarmaktadır. Bu gibi alanlar, zaten ulaşılması zor olan yerler, orman yangınları patlak verdiğinde tamamen yalıtılmış hale gelir.

"Yangın söndürme uçakları, alevler başladığında bize güvence verebilir," diyor Calabria'nın geniş Aspromonte ulusal parkındaki tepelere konumlanmış Cardeto köyünün belediye başkanı Daniela Arfuso.

Bu tür bir yangınla mücadelede özellikle deniz amfibik Canadair'in önemi geçen hafta Yunanistan'ın Evia adasında yangınlarla mücadele ederken iki pilotun hayatını kaybetmesiyle acı bir şekilde ortaya çıktı.

Yunan televizyonu, Canadair'in yangına su bırakmak için alçaktan uçtuğu ve ardından keskin bir şekilde yamaçlara dönerek alevlere dönüştüğü anları gösterdi.

Pilotlar, 34 yaşındaki Kdrt. Christos Moulas ve 27 yaşındaki yardımcı pilotu Pericles Stefanidis olarak adlandırıldı. Kahraman olarak övüldüler ve Perşembe günü Yunan Parlamentosu, Kdrt. Moulas'ın doğmamış çocuğunun 25 yaşına gelene kadar destekleneceğini karara bağladı ve milletvekillerinden alkış aldı.

"Bu tür bir olayı görmek, herhangi bir meslektaş için zordur, ancak özellikle Canadair ekibi için daha da zordur. Çünkü pek fazla değiliz ve hepimiz birbirimizi neredeyse tanırız, bu biraz bir kardeşlik gibidir," diyor Canadair komutanı ve İtalya'nın Canadair filosunu yöneten havadan acil durum hizmetleri şirketi Avincis Italia'nın genel müdürü Giulio Fini.

"Böyle [Yunanistan'daki kaza] sahneleri gördüğümüzde, kendimizi pilotların yerine koyuyoruz - ve ailelerimiz de öyle yapıyor. Bu bir darbe. Aynı zamanda, kazaları önlemeyi, teknik açıdan gelişmeyi öğrenmek için bir motivasyon oluyor."

Canadair'ler, bir gölden veya denizden su alarak yangınları söndürmek için kullanılır.

Çok verimlidirler - 6.000 litre suyu almak için sadece 10 ila 12 saniye sürer. Bir Canadair, üç saat içinde 48 sefer yapabilir.

Ve Akdeniz havzası gibi alanlarda, havaalanları az ve uzak olduğundan büyük uçakların çalışmasına izin vermeyen türdeki arazilerde zorunludurlar.

Ancak şimdiye kadar sadece 1969'da piyasaya sürüldüğünden bu yana sadece 220 adet yapılmıştır. 2015 yılında üretimleri durdurulmuş ve üretici, yetersiz siparişlerden dolayı suçu üstlenmiştir.

Ancak birkaç yıl içinde, Avrupa'nın giderek kuraklaşan ve sıcaklaşan yazları, güçlendirilmiş yangın söndürme kapasitesine ihtiyaç duyacağını gösterdi. 2022 yılında, altı güney AB ülkesi 22 yeni uçak için sipariş vererek üretim yeniden başlatıldı.

Ardından, bu ayın başlarında, şu anda uçakları bireysel ülkelerden kiralayan AB, 2027 yılına kadar kullanılabilir olmasa da ekstra 12 Canadair satın alacağını duyurdu.

İtalya, dünyanın en büyük Canadair filosuna sahiptir, 18 uçak ve 100 pilot. Dünyadaki az sayıdaki Canadair pilot eğitim merkezlerinden biri Roma yakınlarındadır ve tek Canadair uçuş simülatörü Milano'da bulunur.

Ve bu nedenle, istemeye istemeye de olsa, İtalya yangınlarla mücadelede mükemmeliyet merkezi haline gelmiştir, acil eylem hissiyatının gittikçe artan bir şekilde ortaya çıkmasından kaynaklanan bir uzmanlık.

Yalnızca bu yıl, 20 yıllık yıllık ortalamanın neredeyse yüzde 30 daha fazla arazi Avrupa genelinde yandı; Yunanistan'da bu oran yüzde 83 artar.

Geçen yıl, Canadair uçakları İtalyan topraklarına 153 milyon litreden fazla su bıraktı ve 2.200 yangına müdahale etti. Bu yılın Temmuz ayında, Canadair pilotları neredeyse 800 saat çalıştı.

Kdrt. Fini, pilotlar için çalışmanın çoğunun yaz aylarında gerçekleştiğini, ancak pilotlara biraz rahatlama sağlayan soğuk ayların da kritik olduğunu söylüyor. "Kötüye karşı hazırlanmak için kışı kullanıyoruz," diyor.

Önceki yazdan gelen veriler ve uçuş kayıtlarını kullanarak Kdrt. Fini, pilotlarının "yangının nasıl davrandığını, yöntemleri düzeltir ve geçmiş yıldan öğrenir: Ne yapabilirdik daha iyi yapabilirdik? Ve eğitimimizi buna göre şekillendiriyoruz, böylece her yıl biraz daha hazır oluyoruz."

Sonuçta, pilotlar hava olaylarını olağanüstü iyi bilmek zorundadır. Uçağın su almasına izin verecek kadar denizin sakin olup olmadığını ve bölgenin florasını incelerler.

Kdrt. Fini, bana yangını besleyen yeşillik türünü ve alevlerin gittiği arazi türünü bilmek, yangının nasıl gelişeceğini anlamalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

Yerel şartlara uygun olarak, uçuş krokileri ve uçuş günlükleri kullanılarak bir yangının davranışı belirlenir ve yangının nasıl müdahale edileceğine karar verilir. "Bu tür hazırlıksız uçuşları düşünemeyiz bile," diyor.

Ancak bazen dünyanın tüm hazırlıkları yeterli olmuyor, Kdrt. Fini bunu bilir.

Sardinya adasındaki yangınlarda, her yıl yüzlerce hektarlık araziyi saran bir yangına karşı çabalamak için bir gün boyunca altı Canadair'den birini uçurmuştu. "Alevler o kadar saldırgan davranmıştı ki, ben ve yardımcı pilotuma alevlere su yerine yakıt döküyor gibi hissettiğimi hatırlıyorum çünkü yangın sürekli büyüyordu," diyor.

O gece otele döndüğünde, haberleri açtı ve tüm gün yangına maruz kalan bölgede iki kişinin yangında öldüğünü öğrendi. "O gece uyuyamadım. Her şeyin boşuna olduğunu hissettim," diyor.

Bu yaz yangınlar nedeniyle de insanlar hayatını kaybetti. Palermo'ya yakın Cinisi'deki büyük bir yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiyeciler, yangında iki kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi: bir yaşlı çiftin yanmış evde cesetleri bulundu.

Belediye başkanı Arfuso, bu haftanın başlarında yerel sakinlerin "sabah olana kadar alevleri uzak tutmaya çalışırken uzun ve korkunç geceler geçirdiğini" ve Canadair'lerin - gece uçamadıkları için - onları kurtarmak için gelmelerini beklediklerini söylüyor.

Yangınlar, korkusuz kahramanlar değil, profesyonel kişilerdir, diyen Kdrt. Fini itiraz ediyor. "Ne yapabileceğimizi ve yapamayacağımızı biliyoruz. Yangınlarla yüzleşmeye hazırız çünkü onları derinlemesine inceliyoruz," diyor.

Avrupa'nın yazları ısındıkça, Canadairler devam edecek, pilotları çoğunluğun kaçtığı yöne uçarak koruma sağlayacak.

"Toprakları ve insanları korumak sadece bir mesleki değer değil," diyor Kdrt. Fini. "Canadair pilotlarının yaptığı budur. Bizim DNA'mızda var."