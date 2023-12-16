İstanbul

Avrupa kupalarında grup aşamalarının sona ermesiyle Türk takımlarının bu sezon şu ana kadar çıktığı maçlarla ilgili detaylara yer verildi.

Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin elemeleri ve gruplarında çıktıkları toplam 42 maçın 26'sını kazanırken 5 beraberlik, 11 de yenilgi yaşadı. Toplam 89 gol atıp kalesinde 58 gol gören Türk takımları, 42 karşılaşmada yüzde 62'lik galibiyet oranına ulaştı.

Sezon öncesinde UEFA ülkeler sıralamasında 13. sırada yer alan Türkiye, eleme ve grup maçlarındaki sonuçlarla alınan puanların ardından 9. sıraya yükseldi.

UEFA organizasyonlarında grup aşamaları sona ererken Türk takımları arasında yoluna devam eden ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdürecek. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16'ya kaldı.

Elemelerden 3 takım gruplara kaldı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un eleme maçlarında boy gösterdiği Avrupa serüveninde 3 takım gruplara kalmayı başardı.

Elemelerde 6 maça çıkan Adana Demirspor, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alırken 12 gol atıp 8 gol yedi.

Akdeniz temsilcisi, play-off turunda Belçika'nın Genk takımına penaltı atışları sonucunda elenerek gruplara kalamadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise eleme ve play-off maçlarında rakiplerini geçerek grup müsabakalarında boy göstermeye hak kazandı.

Galatasaray gruplarda 5 puan topladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan Galatasaray sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris ve Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekiplerini eleyip play-off turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti. Sarı-kırmızılılar iki maçı da kazanarak gruplara kaldı.

Eleme ve play-off turunda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 5 puan topladı. Okan Buruk'un öğrencileri, 6 maçta 10 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Manchester United'ın üzerinde grubu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Eleme ve grup maçlarında toplam 12 karşılaşmada boy gösteren sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 22 gol atıp 18 gol yedi.

Fenerbahçe lider olarak son 16'ya yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, grup aşamasına kadar oynadığı 6 maçın tamamını kazanmayı başardı.

Sırasıyla Moldova'nın Zimbru ve Slovenya'nın Maribor ekibini eleyerek play-off turuna yükselen sarı-lacivertli takım, bu turda da Hollanda'nın Twente ekibini 2 maçta da yenerek gruplara kaldı.

H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland, Bulgaristan'ın Ludogorets ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla eşleyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Rakip filelere 13 gol atan sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 11 gol gördü ve aldığı sonuçlarla grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Bu sezon çıktığı 12 Avrupa müsabakasında 10 galibiyete imza atan Fenerbahçe, 2 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 34 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.

Beşiktaş galibiyetle veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçlarında oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, bu performansını gruplara yansıtamadı.

Eleme turlarında Arnavutluk'un Tirana ekibini ve ardından Azerbaycan'ın Neftchi Bakü takımını saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, play-off turunda ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2 maçta da mağlup ederek gruplara yükseldi.

Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleyen siyah-beyazlılar, grupta beklentinin altında kalarak 6 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle grupta üçüncü sırada yer aldı. Son maçında İsviçre'nin Lugano takımını deplasmanda 2-0 yenerek Avrupa'ya galibiyetle veda eden Beşiktaş, 6 maçta 7 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Eleme ve grup karşılaşmalarında 12 maçta boy gösteren siyah-beyazlı takım, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alırken 21 gol atıp 19 gol yedi.